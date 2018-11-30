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Posted 30 ноября 2018,, 02:00

Published 30 ноября 2018,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Напавший на девушку в Екатеринбурге насильник предстанет перед судом

30 ноября 2018, 02:00
Материалы уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Сысерти, подозреваемого в изнасиловании, направлены в суд для рассмотрения по существу. Жертвой стала молодая екатеринбурженка.

Согласно материалам уголовного дела, ночью 3 мая подозреваемый встретил молодую девушку недалеко от Ботанического сада. Воспользовавшись отсутствием людей, он совершил в её отношении действия сексуального характера, а после скрылся с места преступления.

Установить причастность ранее судимого жителя Сысерти к совершению преступления позволила молекулярно-генетическая экспертиза, сообщает «Вечерний Екатеринбург». На данный момент следователи направили материалы расследования в судебные органы для рассмотрения дела по существу.

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#Общество#Новости УрФО#Уголовное дело#Изнасилование#Девушка#Следователи#Насильник#Екатеринбург
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