Напавший на девушку в Екатеринбурге насильник предстанет перед судом

Материалы уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Сысерти, подозреваемого в изнасиловании, направлены в суд для рассмотрения по существу. Жертвой стала молодая екатеринбурженка.