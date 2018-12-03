Десятки человек претендуют на должности в аппарате губернатора Свердловской области

Сразу 32 свердловчанина хотят работать специалистами по документообороту в аппарате губернатора региона, еще 25 человек хотят работать в отделе правовых актов, на должность главного специалиста отдела регистрации и опубликования правовых актов претендуют 22 человека, ведущими специалистами в этом же отделе хотят стать 25 человек, еще 15 человек захотели работать в архиве правительства региона.