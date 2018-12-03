tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря 2018,, 05:42

Published 3 декабря 2018,, 05:42

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Десятки человек претендуют на должности в аппарате губернатора Свердловской области

3 декабря 2018, 05:42
Правительство Свердловской области обнародовало списки претендентов на должности в аппарате губернатора, заявились десятки человек.

Сразу 32 свердловчанина хотят работать специалистами по документообороту в аппарате губернатора региона, еще 25 человек хотят работать в отделе правовых актов, на должность главного специалиста отдела регистрации и опубликования правовых актов претендуют 22 человека, ведущими специалистами в этом же отделе хотят стать 25 человек, еще 15 человек захотели работать в архиве правительства региона.

Конкурсы по отбору сотрудников пройдут в конце декабря, а на январь 2019 года намечено собеседование с кандидатами.

Помимо этого, в аппарат губернатора требуются специалисты на руководящие должности, а также все еще не утверждены директоры департамента информационной политики и департамента внутренней политики, пишет ЕАН.

Материалы по теме
Мэрия Нижнего Тагила ищет человека на должность главного архитектора
#Общество#Свердловская область#Конкурс#Правительство#Губернатор#Должность
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07