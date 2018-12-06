Свердловские водители стали получать меньше «пьяных штрафов»

Posted 6 декабря 2018, 19:30
Published 6 декабря 2018, 19:30
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Судебные приставы в 2018 году получили на 1 тыс. меньше исполнительных листов о взыскании штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По первой статье приставы получили 6 тыс. 620 постановлений, а в рамках второй – 2 тыс. 331 исполнительный лист. Общая сумма выписанных штрафов составила 268 млн. рублей, из них в бюджет государства поступило 110 млн, сообщает «Областная газета».