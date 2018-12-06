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Posted 6 декабря 2018, 19:30

Published 6 декабря 2018, 19:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Свердловские водители стали получать меньше «пьяных штрафов»

6 декабря 2018, 19:30
В 2018 году число водителей, оштрафованных за вождение в состоянии алкогольного опьянения, снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Всего «пьяные штрафы» принесли казне 110 млн рублей.

Судебные приставы в 2018 году получили на 1 тыс. меньше исполнительных листов о взыскании штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По первой статье приставы получили 6 тыс. 620 постановлений, а в рамках второй – 2 тыс. 331 исполнительный лист. Общая сумма выписанных штрафов составила 268 млн. рублей, из них в бюджет государства поступило 110 млн, сообщает «Областная газета».

#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Пьяный водитель#Нарушение ПДД#Судебные приставы#Штрафы
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