Прогулял: экс-полицейский в Ивделе приговорен к штрафу за подделку больничного листа

Экс-сотрудник полиции, занимая должность заместителя начальника полиции по охране правопорядка МО МВД России «Ивдельский», прогулял работу в период с 12 по 23 декабря 2016 года, чтобы скрыть факт прогулов, мужчина предоставил лист временной нетрудоспособности по которому получил выплату в размере 21 тысячи рублей.