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Posted 13 декабря 2018, 10:31

Published 13 декабря 2018, 10:31

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Прогулял: экс-полицейский в Ивделе приговорен к штрафу за подделку больничного листа

13 декабря 2018, 10:31
Экс-полицейский в Ивделе осужден за использование поддельного больничного.

Экс-сотрудник полиции, занимая должность заместителя начальника полиции по охране правопорядка МО МВД России «Ивдельский», прогулял работу в период с 12 по 23 декабря 2016 года, чтобы скрыть факт прогулов, мужчина предоставил лист временной нетрудоспособности по которому получил выплату в размере 21 тысячи рублей.

Экс-полицейский получил лист нетрудоспособности от гражданина, ранее осужденного за посредничество во взяточничестве.

По отрицательным мотивам мужчина был уволен из правоохранительных органов. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

13 декабря 2018 года он осужден по статьям «мошенничество» и «подделка документов» и приговорен к штрафу в размере 60 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

#Общество#Суд#Полиция#Полицейские#Больничный лист#Ивдель
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