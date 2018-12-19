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Posted 19 декабря 2018,, 15:11

Published 19 декабря 2018,, 15:11

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Родственники погибшего в годы ВОВ тагильчанина разыскиваются приставами

19 декабря 2018, 15:11
Родственники тагильчанина Дмитрия Деткова, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Краснодарском крае, разыскиваются судебными приставами.

Самолет, которым управлял тагильчанин, был сбит во время боев 29 августа 1942 года. Поисковики обнаружили его в апреле 2018 года. Тогда удалось выяснить, что летчиком, чьи останки нашли в самолете, являлся житель Нижнего Тагила Дмитрий Николаевич Детков. Он жил на улице Дзержинского, 40. По этому же адресу проживал отец летчика Николай Дмитриевич Детков, больше никакой информации о родственниках не имеется.

Как сообщают «ЕАН», все, кто может сообщить какую-либо информацию о родственниках тагильского летчика, приставы просят сообщить по телефонам (861) 277-54-53, +7-928-20-50-830, (343) 362-28-07 или написать на электронную почту aspekt-fssp@yandex.ru.

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#Общество#Нижний Тагил#Розыск#Великая отечественная война#Самолет#Война#Останки#Летчики
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