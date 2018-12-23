«В моей голове что-то переклинило»: вандалы-разрушители задержаны в Кушве

Posted 23 декабря 2018,, 09:03
Published 23 декабря 2018,, 09:03
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Кушве задержаны два молодых человека, подозреваемых в разрушении ледяной изгороди в ночь на 22 декабря. Ими оказались местные жители 1996 и 1995 годов рождения. Установить вандалов удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения, а также оперативной работе сотрудников правоохранительных органов под руководством начальника УУПиПДН МО МВД РФ «Кушвинский» Эдуарда Иванова.
Сидели в кафе, выпили, пошли до дома. В моей голове что-то переклинило. Готов все возместить в полном размере, рассказал один из задержанных.
Второй молодой человек свою причастность к разрушительным действиям отрицает. Однако объяснить, почему не остановил своего товарища, тоже не может.
Задержанный будет привлечен к ответственности и будет обязан восстановить причиненный ущерб в ближайшее время, сообщает «Кушва онлайн».