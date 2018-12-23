«В моей голове что-то переклинило»: вандалы-разрушители задержаны в Кушве

В Кушве задержаны два молодых человека, подозреваемых в разрушении ледяной изгороди в ночь на 22 декабря. Ими оказались местные жители 1996 и 1995 годов рождения. Установить вандалов удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения, а также оперативной работе сотрудников правоохранительных органов под руководством начальника УУПиПДН МО МВД РФ «Кушвинский» Эдуарда Иванова.