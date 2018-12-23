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Posted 23 декабря 2018,, 09:03

Published 23 декабря 2018,, 09:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«В моей голове что-то переклинило»: вандалы-разрушители задержаны в Кушве

23 декабря 2018, 09:03
Вандалы, разрушившие ледяную изгородь в Кушве в ночь с 21 на 22 декабря, задержаны и дали признательные показания.

В Кушве задержаны два молодых человека, подозреваемых в разрушении ледяной изгороди в ночь на 22 декабря. Ими оказались местные жители 1996 и 1995 годов рождения. Установить вандалов удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения, а также оперативной работе сотрудников правоохранительных органов под руководством начальника УУПиПДН МО МВД РФ «Кушвинский» Эдуарда Иванова.

Сидели в кафе, выпили, пошли до дома. В моей голове что-то переклинило. Готов все возместить в полном размере, рассказал один из задержанных.

Второй молодой человек свою причастность к разрушительным действиям отрицает. Однако объяснить, почему не остановил своего товарища, тоже не может.

Задержанный будет привлечен к ответственности и будет обязан восстановить причиненный ущерб в ближайшее время, сообщает «Кушва онлайн».

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#Общество#Кушва#Свердловская область#Полиция#Ледовый городок#Вандалы
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