Пытки заключенных: свердловский экс-замначальника ИК-54 предстанет перед судом

В октябре 2015 года бывший заместитель главы колонии распорядился «наказать» одного из заключенных. Отбывающие наказание «активисты» должны были совершать «противоправные действия с применением насилия, уничтожающие человеческое достоинство и личность», в частности совершать преступления против половой свободы пострадавшего.