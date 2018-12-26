Пытки заключенных: свердловский экс-замначальника ИК-54 предстанет перед судом

Posted 26 декабря 2018,, 11:23
Published 26 декабря 2018,, 11:23
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Прокуратура Свердловской области направила в суд дело бывшего заместителя начальника исправительной колонии №54 в Новой Ляле и пятерых заключенных, которые подозреваются в издевательствах над отбывающими наказание.
По версии прокуратуры, в декабре 2014 года четыре «активиста» колонии занимались истязанием трех вновь прибывших заключенных по приказу администрации ИК-54.
В октябре 2015 года бывший заместитель главы колонии распорядился «наказать» одного из заключенных. Отбывающие наказание «активисты» должны были совершать «противоправные действия с применением насилия, уничтожающие человеческое достоинство и личность», в частности совершать преступления против половой свободы пострадавшего.
Кроме того, узнав о материальном положении одного из заключенных, «активисты» занимались вымогательством.
Фигурантам дела предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ.
Дела троих подозреваемых из числа отбывающих наказание будут выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, информируют «Вечерние Ведомости».