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Posted 26 декабря 2018,, 11:23

Published 26 декабря 2018,, 11:23

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пытки заключенных: свердловский экс-замначальника ИК-54 предстанет перед судом

26 декабря 2018, 11:23
Бывший заместитель начальника ИК-54 в Новой Ляле и пятеро заключенных предстанет перед судом по подозрению в издевательствах над другими заключенными.

Прокуратура Свердловской области направила в суд дело бывшего заместителя начальника исправительной колонии №54 в Новой Ляле и пятерых заключенных, которые подозреваются в издевательствах над отбывающими наказание.

По версии прокуратуры, в декабре 2014 года четыре «активиста» колонии занимались истязанием трех вновь прибывших заключенных по приказу администрации ИК-54.

В октябре 2015 года бывший заместитель главы колонии распорядился «наказать» одного из заключенных. Отбывающие наказание «активисты» должны были совершать «противоправные действия с применением насилия, уничтожающие человеческое достоинство и личность», в частности совершать преступления против половой свободы пострадавшего.

Кроме того, узнав о материальном положении одного из заключенных, «активисты» занимались вымогательством.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ.

Дела троих подозреваемых из числа отбывающих наказание будут выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, информируют «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Новая Ляля#Истязание#ИК
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