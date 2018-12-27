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Posted 27 декабря 2018,, 14:45

Published 27 декабря 2018,, 14:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Отказался платить алименты: житель Нижней Туры осужден на 4 месяца колонии

27 декабря 2018, 14:45
32-летний житель Нижней Туры осужден на 4 месяца колонии-поселения за неуплату без уважительной причины средств на содержание 6-летнего ребенка.

32-летний житель Нижней Туры должен был ежемесячно выплачивать четвертую часть из своей зарплаты на содержание 6-летнего сына. Однако мужчина уклонялся от данной обязанности, не имея на это уважительной причины.

Специалисты ФССП составили протокол об административном правонарушении. Суд приговорил неплательщика к 20 часам обязательных работ.

Мужчина наказание не отбыл и не выплатил задолженность. В отношении туринца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Он был доставлен в зал суда принудительно. Мужчина был приговорен к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Должник был взят под стражу в здании суда и с конвоем доставлен до места отбывания наказания, сообщает Just Media.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Лишение свободы#Алименты#Нижняя Тура
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