Отказался платить алименты: житель Нижней Туры осужден на 4 месяца колонии

Мужчина наказание не отбыл и не выплатил задолженность. В отношении туринца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Он был доставлен в зал суда принудительно. Мужчина был приговорен к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.