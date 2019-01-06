600 самбистов поборолись за путёвки на чемпионат России на первенстве в Верхней Пышме

Posted 6 января 2019,, 08:15
Published 6 января 2019,, 08:15
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Во Дворце Спорта УГМК собрались лучшие самбисты из различных городов Уральского федерального округа. В течение трех дней они боролись за право представлять свой регион на первенствах и чемпионате России. Турнир также был приурочен к 80-летнему юбилею самбо как вида спорта.
По итогам соревнований, представлять УрФО на чемпионате России-2019, который пройдёт в Казани, будет спортсменка из Челябинской области Ирина Макарова. В финальной схватке она смогла сломить противницу из Кургана и завоевать золотую медаль первенства.
На первенствах России, которые пройдут в Москве и Перми в феврале, честь округа будут защищать спортсмены из Свердловской, Курганской и Челябинской областей, сообщает Федерация самбо Свердловской области.