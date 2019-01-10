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Posted 10 января 2019, 08:11

Published 10 января 2019, 08:11

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Изъяли более 1 кг наркотиков: 26-летний закладчик был задержан в Нижнем Тагиле

10 января 2019, 08:11
В Нижнем Тагиле задержан 26-летний уроженец Верхотурья, который работал закладчиком. Всего у мужчины изъяли более 1 кг наркотических веществ.

26-летний уроженец Верхотурья задержан в Нижнем Тагиле. Мужчина привлек внимание сотрудников ППС, которые при личном досмотре обнаружили в карманах его одежды 183 пакетика с порошкообразным веществом массой около 110 грамм.

Молодой человек ранее 5 раз привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и имущественного характера. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в ноябре 2016 года, где провел три года за незаконный оборот наркотиков.

Задержанный рассказал, что с помощью интернета устроился на работу закладчиком. В Нижнем Тагиле он промышлял около месяца.

Возбуждено уголовное дело. Уроженцу Верхотурья грозит пожизненное лишение свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

#Общество#Нижний Тагил#Лишение свободы#Наркотики#Верхотурье#Закладка
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