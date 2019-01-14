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Posted 14 января 2019, 14:20

Published 14 января 2019, 14:20

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Директор ЦПКиО Екатеринбурга откроет в парке музей о себе и других Героях России

14 января 2019, 14:20
В одном из екатеринбургских парков появится музей, посвященный Героям России.

О создании музея сообщил директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин. Он не исключил возможности, что часть экспозиции будет посвящена ему в том числе.

На своей странице в соцсети Роман Шадрин написал, что кроме него экспозиция будет посвящена также Евгению Бушмелеву, Сергею Воронину, Сергею Мыльникову.

Роман Шадрин руководит ЦПКиО с 2015 года, звание Героя России имеет за участие в боевых действий в Грозном, пишет URA.RU.

#Общество#Новости УрФО#Музей#Парк Маяковского
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