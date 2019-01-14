Директор ЦПКиО Екатеринбурга откроет в парке музей о себе и других Героях России

Posted 14 января 2019, 14:20
Published 14 января 2019, 14:20
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
О создании музея сообщил директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин. Он не исключил возможности, что часть экспозиции будет посвящена ему в том числе.
На своей странице в соцсети Роман Шадрин написал, что кроме него экспозиция будет посвящена также Евгению Бушмелеву, Сергею Воронину, Сергею Мыльникову.
Роман Шадрин руководит ЦПКиО с 2015 года, звание Героя России имеет за участие в боевых действий в Грозном, пишет URA.RU.