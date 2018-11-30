Роман Шадрин останется на посту директора ЦПКиО в Екатеринбурге до февраля 2019 года

Posted 30 ноября 2018,, 10:02
Published 30 ноября 2018,, 10:02
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Контракт с Романом Шадриным, занимающим должность директора ЦПКиО в Екатеринбурге, продолжат до февраля 2019 года, об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.
Контракт с директором истек весной 2018 года, мэрия продлила его до конца ноября, пообещав провести конкурс на данную должность, который так и не был объявлен.
По информации источника в мэрии ЕАН, продление контракта с Шадриным «вынужденная мера», так как он предложил свою концепцию, и увольнение за пару недель до ее рассмотрения было бы «некорректным». Еще одной причиной является то, что ЦПКиО является важной площадкой отдыха в новогодние праздники. И оставить парк без директора было бы неправильно.
Напомним, администрация города объявила конкурс концепций на развитие парка, свой проект в конкурсную комиссию также предоставил Роман Шадрин. Концепция должна предусматривать работу парка в летний и зимний сезон.