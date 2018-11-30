Роман Шадрин останется на посту директора ЦПКиО в Екатеринбурге до февраля 2019 года

По информации источника в мэрии ЕАН, продление контракта с Шадриным «вынужденная мера», так как он предложил свою концепцию, и увольнение за пару недель до ее рассмотрения было бы «некорректным». Еще одной причиной является то, что ЦПКиО является важной площадкой отдыха в новогодние праздники. И оставить парк без директора было бы неправильно.