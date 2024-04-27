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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Свердловскую область накроет ураганный ветер

Ураган надвигается на Свердловскую область

27 апреля 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney

Свердловскую область накроет ураганный ветер

В воскресенье, 28 апреля, порывы ветра в Свердловской области могут достигнуть 23 м/с.

На Средний Урал надвигается непогода: пройдут дожди, а ветер усилится до 23 м/с, сообщает МЧС Свердловской области со ссылкой на сообщения синоптиков.

В частности, усиления ветра следует ожидать в Восточном, Западном, Горнозаводском, Южном управленческих округах.

Ранее синоптики также спрогнозировали приближение к Свердловской области еще одной «жаркой» волны. Температура воздуха в отдельных районах прогреется до +25 градусов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Осадки#Погода#Жара#Прогноз погоды#Синоптики#Сильный ветер#Екатеринбург#МЧС
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