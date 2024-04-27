Ураган надвигается на Свердловскую область

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На Средний Урал надвигается непогода: пройдут дожди, а ветер усилится до 23 м/с, сообщает МЧС Свердловской области со ссылкой на сообщения синоптиков.
В частности, усиления ветра следует ожидать в Восточном, Западном, Горнозаводском, Южном управленческих округах.
Ранее синоптики также спрогнозировали приближение к Свердловской области еще одной «жаркой» волны. Температура воздуха в отдельных районах прогреется до +25 градусов.