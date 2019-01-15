Фестиваль японского кино и культуры пройдёт в пяти городах Свердловской области

Posted 15 января 2019,, 02:30
Published 15 января 2019,, 02:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Фестиваль охватит пять свердловских городов. 19 января открытие примет у себя Верхотурье, 20 января эстафету подхватит Серов. 26, 27 января и 2 февраля познакомиться с японской культурой смогут жители Арамиля, Верхнего Тагила и Полевского соответственно.
В указанных городах пройдут показы двух фильмов: драмы «Сказка о самурайской кухне. История о настоящей любви» и семейного фильма «Мамесиба». Кинокартины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Также в городских кинотеатрах пройдут мастер-классы по каллиграфии, оригами, искусству фехтования и стрельбе из традиционного японского лука, сообщают «Вечерние Ведомости».