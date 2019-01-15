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Posted 15 января 2019,, 02:30

Published 15 января 2019,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Фестиваль японского кино и культуры пройдёт в пяти городах Свердловской области

15 января 2019, 02:30
Пять городов Свердловской области примут у себя фестиваль японского кино и культуры. Прикоснуться к восточной стране свердловчане смогут с 19 января по 2 февраля.

Фестиваль охватит пять свердловских городов. 19 января открытие примет у себя Верхотурье, 20 января эстафету подхватит Серов. 26, 27 января и 2 февраля познакомиться с японской культурой смогут жители Арамиля, Верхнего Тагила и Полевского соответственно.

В указанных городах пройдут показы двух фильмов: драмы «Сказка о самурайской кухне. История о настоящей любви» и семейного фильма «Мамесиба». Кинокартины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Также в городских кинотеатрах пройдут мастер-классы по каллиграфии, оригами, искусству фехтования и стрельбе из традиционного японского лука, сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Свободное время#Культура#Свердловская область#Япония#Серов#Полевской#Верхотурье#Кино#Арамиль#Кинотеатр#Верхний Тагил
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