Количество преступлений в Свердловской области уменьшилось на 4,9% в 2018 году

В 2018 году свердловчане стали реже совершать преступления. Число преступлений стало меньше по сравнению с 2017 годом на 4,9%.

В 2018 году в населенных пунктах региона были совершены 55 тысяч 434 преступления, из них 49 050 – в городах и поселках городского типа, 6 374 – в сельской местности. По оценке правоохранительных органов, злодеяния небольшой тяжести составили 51,1%. Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 21,6% от общего количества. С помощью информационно-телекоммуникационных технологий было совершено около 10% злодеяний. Правоохранительными органами пресечен 21% преступлений, связанных с оборотом наркотических средств. 46,5% мошенничеств и 3,4% краж, совершенных с помощью информационно-коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.