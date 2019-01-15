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Posted 15 января 2019, 15:29

Published 15 января 2019, 15:29

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Количество преступлений в Свердловской области уменьшилось на 4,9% в 2018 году

15 января 2019, 15:29
В 2018 году свердловчане стали реже совершать преступления. Число преступлений стало меньше по сравнению с 2017 годом на 4,9%.

В 2018 году в населенных пунктах региона были совершены 55 тысяч 434 преступления, из них 49 050 – в городах и поселках городского типа, 6 374 – в сельской местности.

По оценке правоохранительных органов, злодеяния небольшой тяжести составили 51,1%. Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 21,6% от общего количества.

С помощью информационно-телекоммуникационных технологий было совершено около 10% злодеяний. Правоохранительными органами пресечен 21% преступлений, связанных с оборотом наркотических средств. 46,5% мошенничеств и 3,4% краж, совершенных с помощью информационно-коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Статистика#Преступление#Преступления#Преступники
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