Недостача на сумму более 10,5 млн рублей обнаружена при инвентаризации в «Тагилбанке»

6 млн 533 тысячи рублей из суммы недостачи связаны с отсутствием документов, которые подтверждают право собственности на нежилое помещение по адресу Октябрьский проспект, 28. Еще 2 млн 65 тысяч рублей относятся к основным средствам и хозяйственным затратам. 1 млн 32 тысячи рублей, которые приходятся на кредиты физическим лицам, связаны с отсутствием оригиналов кредитных договоров.