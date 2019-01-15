Недостача на сумму более 10,5 млн рублей обнаружена при инвентаризации в «Тагилбанке»

Posted 15 января 2019, 10:41
Published 15 января 2019, 10:41
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Агентство по страхованию вкладов при осуществлении конкурсного производства в «Тагилбанке» провело инвентаризацию имущества, в результате которой была обнаружена недостача на сумму в 10,536 млн рублей.
6 млн 533 тысячи рублей из суммы недостачи связаны с отсутствием документов, которые подтверждают право собственности на нежилое помещение по адресу Октябрьский проспект, 28. Еще 2 млн 65 тысяч рублей относятся к основным средствам и хозяйственным затратам. 1 млн 32 тысячи рублей, которые приходятся на кредиты физическим лицам, связаны с отсутствием оригиналов кредитных договоров.
Оставшаяся часть недостачи в размере 1 млн 86 тысяч рублей связаны с отсутствием подтверждающих документов по прочим активам «Тагилбанка».
Инвентаризация была проведена по состоянию на момент открытия конкурсного производства 3 октября 2018 года и полностью завершена 9 января 2019 года, сообщает АСВ.
Напомним, 20 июля 2018 году у «Тагилбанка» была отозвана лицензия вследствие неисполнения кредитной организацией нормативных актов ЦБ, федеральных законов, четырехкратного применения в течение одного года мер надзорного воздействия и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчикам банка. В октябре 2018 года «Тагилбанк» признан банкротом.