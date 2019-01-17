Педагоги СЮТ Нижнего Тагила победили во всероссийском конкурсе

Posted 17 января 2019, 11:49
Published 17 января 2019, 11:49
Modified 17 сентября 2022, 15:43
Updated 17 сентября 2022, 15:43
С сентября по декабрь 2018 года на территории России проходил конкурс «Лучшие региональные практики развития детского туризма». В нём приняли участие более 300 образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских оздоровительных лагерей и других организаций, занимающихся детским туризмом. Заявки на участие в конкурсе поступили из 45 регионов России.
Городская станция юных туристов Нижнего Тагила победила в номинации «Лучшая организация детского туризма в рамках системы дополнительного образования», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.