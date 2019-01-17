Педагоги СЮТ Нижнего Тагила победили во всероссийском конкурсе

С сентября по декабрь 2018 года на территории России проходил конкурс «Лучшие региональные практики развития детского туризма». В нём приняли участие более 300 образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских оздоровительных лагерей и других организаций, занимающихся детским туризмом. Заявки на участие в конкурсе поступили из 45 регионов России.