Больничный за взятку: фельдшер из Нижнего Тагила может получить срок до 4 лет тюрьмы

Posted 18 января 2019,, 09:39
Published 18 января 2019,, 09:39
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следствие считает, что в период с июля по август 2017 года фельдшер замещала должность участкового врача-терапевта. К ней обратились два жителя города с просьбой оформить два листа нетрудоспособности для временного освобождения от работы. Сотрудница медицинского учреждения внесла в документы заведомо ложные сведения о наличии у обратившихся граждан заболеваний, получив за эти услуги взятку в размере 1 800 рублей из расчета 200 рублей – за каждый день больничного.
Преступления были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2018 года, все собранные материалы направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения.
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила вынесла утвердительное обвинение в отношении фельдшера. Женщина обвиняется в мелком взяточничестве и служебном подлоге, ей грозит лишение свободы сроком до четырех лет, информирует Just Media.