Больничный за взятку: фельдшер из Нижнего Тагила может получить срок до 4 лет тюрьмы

Следствие считает, что в период с июля по август 2017 года фельдшер замещала должность участкового врача-терапевта. К ней обратились два жителя города с просьбой оформить два листа нетрудоспособности для временного освобождения от работы. Сотрудница медицинского учреждения внесла в документы заведомо ложные сведения о наличии у обратившихся граждан заболеваний, получив за эти услуги взятку в размере 1 800 рублей из расчета 200 рублей – за каждый день больничного.