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Posted 18 января 2019, 13:21

Published 18 января 2019, 13:21

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Подросток отдал 729 тыс. руб.: лжемиллионеру из Екатеринбурга грозит до 6 лет колонии

18 января 2019, 13:21
6 сентября 2018 года в Екатеринбурге был задержан подозреваемый в мошенничестве. Мужчина притворялся миллионером, у которого заблокировали банковский счет. На уловку попался 14-летний подросток, который отдал 729 тысяч рублей из родительского тайника.

Лжемиллионер входил в доверие к прохожим Екатеринбурга. Он рассказывал легенду о том, что его счет, на котором лежали сотни миллионов рублей, заблокирован. Для разблокировки мужчине требовались деньги. Он просил одолжить ему несколько тысяч рублей, иногда требуемая сумма насчитывала более сотни тысяч рублей. За отданные средства злоумышленник обещал процент.

Доверчивый подросток проникся историей мужчины и отдал ему 729 тысяч рублей. Деньги юный екатеринбуржец взял из тайника родителей. Пропажу обнаружил родитель, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Другая преступная схема, по которой действовал мужчина, – вложения в производство криптовалюты, сообщает «Областная газета».

На подозреваемого заведено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители подозревают, что другие граждане могли пострадать от деятельности злоумышленника и просят екатеринбуржцев сообщить о подобных случаях по телефонам: (343)294-14-85 (следствие), (343)294-14-94, (дежурная часть), 02.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Криптовалюта#Миллионеры#Преступление#Мошенники#Счет#Екатеринбург#Подросток
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