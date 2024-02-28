Миллионеры

В Нижнем Тагиле стало больше миллионеров: 927 тагильчан задекларировали доход от 1 млн до 1 млрд рублей

На 16 процентов увеличилось количество тагильчан, задекларировавших свой доход в 2015 году от 1 до 10 миллионов рублей. Таких в нашем городе сегодня – 890 человек. Количество налогоплательщиков, задекларировавших доход от 10 до 500 миллионов рублей, выросло с 30 до 33 человек. Прирост – 10 процентов. Доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей задекларировали 4 человека. В 2014 году таких было всего трое.