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Миллионеры

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2024
Особняк для миллионеров продается под Екатеринбургом
В коттеджном поселке Екатеринбурга «Образцово» продается коттедж. Он оценен в 100 миллионов рублей.
28 февраля, 14:00
Ряды богачей поредели: на треть сократилось число миллиардеров в Свердловской области
7 февраля, 12:14
2021
Более 5 тысяч долларовых миллионеров проживает в Свердловской области
5198 долларовых миллионеров проживает в Свердловской области. Это в 20 раз меньше, чем в Москве и Подмосковье.
11 сентября 2021, 12:10
Узнал спустя три месяца: миллион рублей выиграл в лотерею бетонщик из Краснотурьинска
16 июня 2021, 11:08
2020
В Свердловской области за год стало больше миллионеров и миллиардеров
В 2019 году в Свердловской области 34 тысячи человек заработали более одного миллиона рублей, пишет РБК.
29 апреля 2020, 14:11
Основательница Wildberries обогнала вдову Лужкова в рейтинге богатейших женщин России
Основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России по версии Forbes.
20 февраля 2020, 07:31
2019
Росстат назвал число российских миллионеров
19 июля 2019, 11:41
Экс-премьер Свердловской области Денис Паслер вошел в рейтинг Forbes
Бывший глава правительства Свердловской области, врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер вошел в рейтинг Forbes. Он занял 67 строчку в списке богатейших чиновников.
9 июля 2019, 09:02
Подросток отдал 729 тыс. руб.: лжемиллионеру из Екатеринбурга грозит до 6 лет колонии
6 сентября 2018 года в Екатеринбурге был задержан подозреваемый в мошенничестве. Мужчина притворялся миллионером, у которого заблокировали банковский счет. На уловку попался 14-летний подросток, который отдал 729 тысяч рублей из родительского тайника.
18 января 2019, 13:21
2018
Число миллиардеров в Свердловской области выросло в 2,5 раза
За первые шесть месяцев 2018 года на Урале количество людей с доходом в 1 млрд рублей увеличилось в 2,5 раза. Налоговые декларации о доходах подали 17 миллиардеров.
15 сентября 2018, 05:20
Число миллионеров в Свердловской области за год выросло на 4 000 человек
В 2017 году в Свердловской области стало на 4 000 больше миллионеров, чем в 2016. При этом число миллиардеров сократилось с 8 до 6 человек.
22 марта 2018, 18:05
2016
Количество миллиардеров в Свердловской области сократилось почти вдвое
Подведены итоги декларационной кампании-2016. По информации налоговой службы, в Свердловской области количество человек, чей доход превышает 1 миллиард рублей, снизилось на 43%.
13 июня 2016, 06:00
2015
В Нижнем Тагиле стало больше миллионеров: 927 тагильчан задекларировали доход от 1 млн до 1 млрд рублей
На 16 процентов увеличилось количество тагильчан, задекларировавших свой доход в 2015 году от 1 до 10 миллионов рублей. Таких в нашем городе сегодня – 890 человек. Количество налогоплательщиков, задекларировавших доход от 10 до 500 миллионов рублей, выросло с 30 до 33 человек. Прирост – 10 процентов. Доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей задекларировали 4 человека. В 2014 году таких было всего трое.
26 июня 2015, 07:10
2011
Стала известна страна Европы с самым большим количеством миллионеров
21 октября 2011, 11:13
В Свердловской области три миллиардера и 9 тысяч миллионеров
22 апреля 2011, 12:42
2010
Абрамович обошел всех богачей планеты и купил остров
21 декабря 2010, 07:18
Названы самые необычные хобби миллиардеров
16 ноября 2010, 03:08

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