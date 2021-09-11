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Более 5 тысяч долларовых миллионеров проживает в Свердловской области

11 сентября 2021, 12:10
Фото: Flickr
5198 долларовых миллионеров проживает в Свердловской области. Это в 20 раз меньше, чем в Москве и Подмосковье.

По количеству богачей в России Свердловская область занимает шестое место. Больше всего богатых россиян в Москве — 104,5 тысячи человек. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 28 тысяч богачей, в Краснодарском крае — 12 тысяч долларовых миллионеров. Данные являются усреднёнными, так как количество статистической информации о богатых людях мало из-за их непубличности.

Еще одной причиной является нераскрытие информации консультантами и банковскими служащими и своих клиентах.

Данные по депозитам, акциям и другим финансовым активам плохо доступны из-за банковской и налоговой тайны, нет данных и о числе богатых россиян в офшорах, говорится в исследовании.

В рейтинге городов, где проживают богатейшие люди страны, лидирует по-прежнему Москва. На втором месте — северная столица, «бронза» у Екатеринбурга.

Всего в России 297 тысяч долларовых миллионеров, сообщает РБК со ссылкой на исследования Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково».

Напомним, всего два бизнесмена из Нижнего Тагила попали в список самых богатых людей в Свердловской области.

Только два тагильских бизнесмена попали в топ богатых Свердловской области
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