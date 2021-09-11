Более 5 тысяч долларовых миллионеров проживает в Свердловской области

По количеству богачей в России Свердловская область занимает шестое место. Больше всего богатых россиян в Москве — 104,5 тысячи человек. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 28 тысяч богачей, в Краснодарском крае — 12 тысяч долларовых миллионеров. Данные являются усреднёнными, так как количество статистической информации о богатых людях мало из-за их непубличности.