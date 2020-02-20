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Posted 20 февраля 2020, 07:31

Published 20 февраля 2020, 07:31

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Основательница Wildberries обогнала вдову Лужкова в рейтинге богатейших женщин России

20 февраля 2020, 07:31
Основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России по версии Forbes.

На первом месте рейтинга Бакальчук оказалась в первые, до этого первое место занимала вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, глава Inteco Management Елена Батурина.

Состояние Бакальчук оценивается в 1,4 миллиарда долларов, а состояние Батуриной — в 1,2 миллиарда долларов. Рост дохода Бакальчук связан с финансовыми изменениями в Wildberries — оборот компании в прошлом году увеличился на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей.

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#Экономика#Миллионеры#Женщины#Бакальчук
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