Основательница Wildberries обогнала вдову Лужкова в рейтинге богатейших женщин России

Состояние Бакальчук оценивается в 1,4 миллиарда долларов, а состояние Батуриной — в 1,2 миллиарда долларов. Рост дохода Бакальчук связан с финансовыми изменениями в Wildberries — оборот компании в прошлом году увеличился на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей.