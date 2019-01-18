За избиение дочери тагильчанка лишена родительских прав и осуждена на 3 года условно

33-летняя жительница Дзержинского района Нижнего Тагила по решению суда лишилась родительских прав и получила 3 года условного срока из-за избиения дочери. Помимо этого, она должна будет выплатить девочке 20 тысяч рублей за моральный вред.

Правоохранительными органами было доказано, что женщина несколько раз избивала свою одиннадцатилетнюю дочь. Тагильчанка совершала противоправные действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ходе судебного разбирательства тагильчанке назначено наказание по статье УК РФ «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями». Школьницу изъяли из семьи и отправили в детский дом, информирует ИА «Все новости».