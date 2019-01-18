За избиение дочери тагильчанка лишена родительских прав и осуждена на 3 года условно

Posted 18 января 2019, 17:21
Published 18 января 2019, 17:21
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Правоохранительными органами было доказано, что женщина несколько раз избивала свою одиннадцатилетнюю дочь. Тагильчанка совершала противоправные действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе судебного разбирательства тагильчанке назначено наказание по статье УК РФ «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями». Школьницу изъяли из семьи и отправили в детский дом, информирует ИА «Все новости».