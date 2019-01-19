Сотни верующих в честь Крещения Господня окунулись в иордань на Тагильском пруду

Posted 19 января 2019,, 14:34
Published 19 января 2019,, 14:34
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
К единственной разрешенной купели Нижнего Тагила приходят жители, чтобы окунуться в освященную прорубь.
За минувшую ночь в иордани побывали 250 тагильчан. К полудню столько же верующих окунулись в прорубь. Пострадавших не было. Об этом сообщил журналистам начальник поисково-спасательной службы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Юрий Миенков.
Благоприятна для купания и погода. Температура воздуха не опускалась днем ниже -3 градусов.
Ощущение блаженства, благодать Божья снизошла и на нас,поделился с журналистами «Тагильского рабочего» Александр Христолюбов.
Верующие тагильчане приходят с детьми и родными. Для некоторых людей окунание в прорубь – ежегодная традиция, информирует «Тагильский рабочий».
19 января Центром защиты населения и территории Нижнего Тагила привлечены 2 водолаза, 5 спасателей и 1 врач. Сотрудники контролируют соблюдение очередности. У проруби стоит войсковая палатка, которая обогревается дизельной печью. В темное время суток для освещения иордани установлена световая башня, информирует пресс-служба Центра защиты населения и территории города.