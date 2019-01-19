Сотни верующих в честь Крещения Господня окунулись в иордань на Тагильском пруду

За минувшую ночь в иордани побывали 250 тагильчан. К полудню столько же верующих окунулись в прорубь. Пострадавших не было. Об этом сообщил журналистам начальник поисково-спасательной службы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Юрий Миенков.