26 человек ведут поиск: две туристки из Екатеринбурга пропали в горах в Карпинском ГО

В МЧС рассказали, что при подъеме группа попала в снегопад, из-за плохой видимости туристы приняли решение начать спуск. Во время спуска две женщины жительницы Екатеринбурга остановились с другой группой, которую встретили на маршруте, а двое мужчин и женщина продолжили спуск. Через некоторое время оставшаяся в горах группа обнаружила пропажу двух женщин и направилась в обратном направлении. Туристы вели поиски около двух часов прежде, чем вернуться на базу и сообщить о случившемся.