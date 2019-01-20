5 пассажирам стало плохо: самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде

Posted 20 января 2019, 04:30
Published 20 января 2019, 04:30
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
19 января самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следуя по маршруту Москва – Дубай, совершил вынужденную посадку в Волгограде. На борту 5 пассажиров почувствовали недомогание. Через два часа самолет снова взлетел. Трое пассажиров из тех, кому стало плохо, продолжили полет. Еще двое отказались вернуться.
Помимо этого, по словам официального представителя международного аэропорта Волгограда Анастасии Голодовой, с борта была снята женщина, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения.