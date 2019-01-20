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Posted 20 января 2019, 04:30

Published 20 января 2019, 04:30

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

5 пассажирам стало плохо: самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде

20 января 2019, 04:30
Самолет Москва – Дубай совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия 5 пассажиров, еще одна женщина была снята с рейса из-за сильного алкогольного опьянения.

19 января самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следуя по маршруту Москва – Дубай, совершил вынужденную посадку в Волгограде. На борту 5 пассажиров почувствовали недомогание. Через два часа самолет снова взлетел. Трое пассажиров из тех, кому стало плохо, продолжили полет. Еще двое отказались вернуться.

Помимо этого, по словам официального представителя международного аэропорта Волгограда Анастасии Голодовой, с борта была снята женщина, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В авиакомпании заявили, что факт отравления на борту самолета не подтверждают, информирует ИА ТАСС.

#Транспорт#Москва#Пассажиры#Волгоград#Уральские авиалинии#Экстренная посадка
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