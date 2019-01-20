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Posted 20 января 2019, 07:53

Published 20 января 2019, 07:53

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Директор «Титановой долины» в Верхней Салде и его заместители заработали 9 млн за год

20 января 2019, 07:53
Особая экономическая зона «Титановая долина» рассказала о заработке своего топ-менеджмента. За 2018 год директор и его заместители заработали чуть более 9 млн рублей.

Заработная плата Артемия Кызласова и его заместителей за 2018 год составила 9 300 067 рублей. При этом уровень заработка не изменился с 2017 года, следует из документов, предоставленных ОЭЗ «Титановая долина». Общий годовой доход четырех директоров и пяти руководителей предприятия составил 8,6 млн рублей.

Разговор о зарплатах в «Титановой долине» начался ещё осенью 2018 года, когда руководство компании попросило у правительства Свердловской области 102 млн рублей, из которых 74 млн предназначались для фонда оплаты труда, сообщает Накануне.RU.

#Экономика#Верхняя и Нижняя Салда#Деньги#Директор#Заработная плата#Титановая долина#Заместитель#ОЭЗ
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