Директор «Титановой долины» в Верхней Салде и его заместители заработали 9 млн за год

Posted 20 января 2019, 07:53
Published 20 января 2019, 07:53
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Заработная плата Артемия Кызласова и его заместителей за 2018 год составила 9 300 067 рублей. При этом уровень заработка не изменился с 2017 года, следует из документов, предоставленных ОЭЗ «Титановая долина». Общий годовой доход четырех директоров и пяти руководителей предприятия составил 8,6 млн рублей.
Разговор о зарплатах в «Титановой долине» начался ещё осенью 2018 года, когда руководство компании попросило у правительства Свердловской области 102 млн рублей, из которых 74 млн предназначались для фонда оплаты труда, сообщает Накануне.RU.