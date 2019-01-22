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Posted 22 января 2019, 04:36

Published 22 января 2019, 04:36

Modified 17 сентября 2022, 15:45

Updated 17 сентября 2022, 15:45

60 волонтеров требуются для организации «Лыжни России-2019» в Нижнем Тагиле

22 января 2019, 04:36
В Нижнем Тагиле требуются волонтеры для участия во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019».

9 февраля 2019 года в Нижнем Тагиле состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019», она пройдет на полигоне «Старатель». Для организации и проведения мероприятия требуются волонтеры.

Необходимо около 60 человек, занятость активистов – с 8.00 до 17.00.

В обязанности волонтеров входит организация парковки приезжающих автомобилей, работа со зрителями и участниками, организация питания, выдача сувениров.

Желающим оказать волонтерскую помощь необходимо заполнить анкету, сообщает волонтерское движение Нижнего Тагила.

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#Спорт#Нижний Тагил#Волонтеры#Лыжи#Лыжня России
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