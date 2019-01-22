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Posted 22 января 2019,, 10:15

Published 22 января 2019,, 10:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Отсудила 60 тыс. руб.: свердловская сирота ждет квартиру четыре года

22 января 2019, 10:15
Сирота из Свердловской области получила исполнительный лист на получение квартиры в Екатеринбурге. До настоящего момента региональное Министерство строительства не предоставило жилье девушке.

В октябре 2014 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение об обеспечении девушки-сироты жилплощадью в Екатеринбурге. Ответственность за его исполнение была возложена на Минстрой Свердловской области.

В феврале 2015 года девушка получила исполнительный лист. В декабре 2015 года она обратилась в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП по региону, которые возбудили производство в отношении свердловского Минстроя. Сирота не получила жилье до настоящего момента не смотря на неоднократные предупреждения со стороны УФССП.

Свердловчанка переместилась в очереди с 182-й позиции (2014 год) на 218-ю (2016 год). В 2018 году очередь продвинулась и девушка остановилась на 70-м месте.

Минстрой ссылается на отсутствие свободных жилых помещений, поясняя, что работа по размещению заказов на строительство нового жилья ведется в соответствии с выделенными лимитами.

Гражданка обратилась с иском с Свердловский областной суд, который присудил ей 60 тысяч рублей компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. Также сирота может подать гражданский иск о возмещении средств, потраченных на аренду, сообщает ИА «Политсовет».

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