Отсудила 60 тыс. руб.: свердловская сирота ждет квартиру четыре года

В феврале 2015 года девушка получила исполнительный лист. В декабре 2015 года она обратилась в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП по региону, которые возбудили производство в отношении свердловского Минстроя. Сирота не получила жилье до настоящего момента не смотря на неоднократные предупреждения со стороны УФССП.