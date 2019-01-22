tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января 2019,, 06:46

Published 22 января 2019,, 06:46

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пенсионер из Невьянска вернул Путину 43 рубля прибавки к пенсии

22 января 2019, 06:46
Пенсионер из Невьянска Александр Суставов отправил Владимиру Путину свою прибавку к пенсии – 43 рубля.

В 2019 году пенсионер из Невьянска получил прибавку к пенсии в размере 43 рублей, пожилой мужчина счел данную сумму «оскорбительной» и решил вернуть ее президенту России. Также мужчина адресовал президенту письмо, в котором дал пояснения относительно своих действий.

Если в дальнейшем у Вас будут финансовые затруднения, например, покупка новых лыж или дзюдоги — обращайтесь,написал Суставов.

Суставов вышел на пенсию в 2006 году, сейчас он получает чуть более 8 тысяч рублей. Мужчина говорит, что его стаж работы составляет 26 лет, он вынужден был отказываться от заработка из-за тяжело больной матери, которой требовался уход. Мужчина окончил факультет журналистики, однако по специальности не работал, пишут «Вечерние ведомости».

Аналогичные случае с возвратом прибавки к пенсии произошли в Магадане и Новосибирске.

Материалы по теме
Золотой парашют: пенсии свердловских чиновников в разы выше выплат обычным гражданам
#Общество#Владимир Путин#Пенсионеры#Пенсия#Невьянск
Подпишитесь
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
Сегодня, 14:50
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07