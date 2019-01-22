Пенсионер из Невьянска вернул Путину 43 рубля прибавки к пенсии

Суставов вышел на пенсию в 2006 году, сейчас он получает чуть более 8 тысяч рублей. Мужчина говорит, что его стаж работы составляет 26 лет, он вынужден был отказываться от заработка из-за тяжело больной матери, которой требовался уход. Мужчина окончил факультет журналистики, однако по специальности не работал, пишут «Вечерние ведомости».