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Posted 23 января 2019,, 01:30

Published 23 января 2019,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

149 жителей ГГО приняли участие в I этапе зимнего фестиваля ВФСК ГТО

23 января 2019, 01:30
19 января в селе Николо-Павловское прошел первый этап фестиваля комплекса ГТО. Сдать нормативы могли жители Горноуральского городского округа.

149 человек из 6 территориальных администраций приняли участие в мероприятии. В организованное для фестиваля жюри вошли специалисты Центра тестирования, двух школ, а также восемь волонтеров. Всего в составе судейской коллегии были 13 человек.

Участники пробовали свои силы в испытаниях в соответствии с возрастными категориями. После того, как результаты обработают, они попадут в единую систему ВФСК ГТО. Участники, чьи результаты будут выше остальных, будут представлять округ в областном этапе фестиваля, который пройдет на ГЛК «Гора Белая», сообщается на Официальном сайте ГГО.

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#Спорт#ГГО и пригород#Фестиваль#Николо-павловское#Нормы ГТО#ГТО#Горноуральский городской округ
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