149 жителей ГГО приняли участие в I этапе зимнего фестиваля ВФСК ГТО

Участники пробовали свои силы в испытаниях в соответствии с возрастными категориями. После того, как результаты обработают, они попадут в единую систему ВФСК ГТО. Участники, чьи результаты будут выше остальных, будут представлять округ в областном этапе фестиваля, который пройдет на ГЛК «Гора Белая», сообщается на Официальном сайте ГГО.