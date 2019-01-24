Свердловская область потратит 72 млн рублей на патриотическое воспитание в 2019 году

Posted 24 января 2019, 10:21
Published 24 января 2019, 10:21
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Около 160 мероприятий запланированы в Свердловской области в рамках месячника защитников Отечества. Об этом рассказал министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов на заседании областного кабмина.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что патриотическим мероприятиям должно быть уделено особое внимание.
Прошу ответственно и нешаблонно подойти к формированию плана мероприятий месячника, сказал Куйвашев.
Глава региона отметил, что проведение месячника защитников отечества Свердловской области должно стать серьезным шагом к подготовке к празднованию в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
По информации департамента информполитики Свердловской области, в 2019 году на реализацию программы патриотического воспитания запланированы более 72 млн рублей, сообщает «Областная газета».