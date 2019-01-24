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Posted 24 января 2019, 10:21

Published 24 января 2019, 10:21

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Свердловская область потратит 72 млн рублей на патриотическое воспитание в 2019 году

24 января 2019, 10:21
Более 72 млн рублей предусмотрены бюджетом Свердловской области на реализацию комплексной программы патриотического воспитания в 2019 году.

Около 160 мероприятий запланированы в Свердловской области в рамках месячника защитников Отечества. Об этом рассказал министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов на заседании областного кабмина.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что патриотическим мероприятиям должно быть уделено особое внимание.

Прошу ответственно и нешаблонно подойти к формированию плана мероприятий месячника, сказал Куйвашев.

Глава региона отметил, что проведение месячника защитников отечества Свердловской области должно стать серьезным шагом к подготовке к празднованию в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

По информации департамента информполитики Свердловской области, в 2019 году на реализацию программы патриотического воспитания запланированы более 72 млн рублей, сообщает «Областная газета».

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Евгений Куйвашев#День защитника Отечества#Военно-патриотическое воспитание#Юрий Биктуганов
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