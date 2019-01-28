Экс-глава обанкротившегося «Тагилбанка» отправлена под домашний арест по решению суда

Posted 28 января 2019,, 12:20
Published 28 января 2019,, 12:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
26 января 2019 года судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила принял решение отправить под домашний арест экс-главу АО «Тагилбанка» Ларису Пестову. Под домашним арестом бывший председатель правления пробудет до 9 марта 2019 года.
Сообщается, что Лариса Пестова проходит обвиняемой по двум уголовным делам. Ее обвиняют в злоупотребление служебными полномочиями и присвоении либо растрате в особо крупном размере.
Напомним, что 20 июля 2018 года Банк России отозвал лицензию у АО «Тагилбанка». Далее «Тагилбанк» признали банкротом. В данный момент страховые выплаты вкладчикам АО «Тагилбанка» выплачивает Сбербанк, пишет «УралБизнесКонсалтинг».