tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января 2019,, 12:20

Published 28 января 2019,, 12:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Экс-глава обанкротившегося «Тагилбанка» отправлена под домашний арест по решению суда

28 января 2019, 12:20
Ленинский районный суд отправил под домашний арест до 9 марта 2019 года бывшего председателя правления АО «Тагилбанка».

26 января 2019 года судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила принял решение отправить под домашний арест экс-главу АО «Тагилбанка» Ларису Пестову. Под домашним арестом бывший председатель правления пробудет до 9 марта 2019 года.

Сообщается, что Лариса Пестова проходит обвиняемой по двум уголовным делам. Ее обвиняют в злоупотребление служебными полномочиями и присвоении либо растрате в особо крупном размере.

Напомним, что 20 июля 2018 года Банк России отозвал лицензию у АО «Тагилбанка». Далее «Тагилбанк» признали банкротом. В данный момент страховые выплаты вкладчикам АО «Тагилбанка» выплачивает Сбербанк, пишет «УралБизнесКонсалтинг».

Материалы по теме
«Тагилбанк» пытается оспорить решение о своем банкротстве в апелляционном судеНедостача на сумму более 10,5 млн рублей обнаружена при инвентаризации в «Тагилбанке»
#Общество#Нижний Тагил#Суд#Уголовное дело#Банк#Банкротство#Домашний арест
Подпишитесь
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
Сегодня, 14:50
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07