Другие способы: тагильчане пожаловались на сайт госуслуг при записи детей в 1 класс

Тагильчане планировали через интернет записать детей в 1 класс. Однако сайт оказался недоступен. Специалисты напоминают, что у тагильчан есть несколько вариантов записи детей в первый класс, каждый может выбрать наиболее удобный.