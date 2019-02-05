20 сирот в Заречном получили ключи от квартир после вмешательства прокуратуры

В ходе проверки надзорное ведомство выявило факты необоснованного отказа в постановке сирот на учёт и факты длительного не предоставления жилья этой категории граждан. Так, например, девушка неоднократно обращалась в органы государственной власти с просьбой предоставить полагающуюся её квартиру. В ответ поступали отказы, связанные с тем, что на момент обращения девушке было 23 года.