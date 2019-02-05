Родители из Екатеринбурга записали ребенка в школу 57 раз

В Екатеринбурге, по данным на 4 февраля, подано 15 528 заявлений на зачисление в первый класс, одного ребенка родители записали в школу 57 раз.

В Екатеринбурге подводятся предварительные итоги записи в первый класс. На текущий момент в образовательные учреждения подано 15 528 заявлений, что составляет около 80% всех желающих. В 40 школ Екатеринбурга подано больше заявлений, чем учреждение готово принять детей, 115 школ наоборот оказались менее востребованы. 11 000 заявлений были продублированы, а одного ребенка родители записали в школу 57 раз, сообщает «Новый день». За первые 10 минут 1 февраля было подано 4 000 заявлений на зачисление в первый класс. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, некоторые сложности возникли с записью близнецов и двойняшек. Так, родители смогли записать одного ребенка и не смогли записать второго. Такие случаи будут рассмотрены отдельно, чтобы дети смогли посещать одну школу.