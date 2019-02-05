Родители из Екатеринбурга записали ребенка в школу 57 раз

Posted 5 февраля 2019, 04:17
Published 5 февраля 2019, 04:17
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
В Екатеринбурге подводятся предварительные итоги записи в первый класс. На текущий момент в образовательные учреждения подано 15 528 заявлений, что составляет около 80% всех желающих. В 40 школ Екатеринбурга подано больше заявлений, чем учреждение готово принять детей, 115 школ наоборот оказались менее востребованы.
11 000 заявлений были продублированы, а одного ребенка родители записали в школу 57 раз, сообщает «Новый день».
За первые 10 минут 1 февраля было подано 4 000 заявлений на зачисление в первый класс.
Как сообщили в администрации Екатеринбурга, некоторые сложности возникли с записью близнецов и двойняшек. Так, родители смогли записать одного ребенка и не смогли записать второго. Такие случаи будут рассмотрены отдельно, чтобы дети смогли посещать одну школу.