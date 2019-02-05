tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2019, 04:17

Published 5 февраля 2019, 04:17

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Родители из Екатеринбурга записали ребенка в школу 57 раз

5 февраля 2019, 04:17
В Екатеринбурге, по данным на 4 февраля, подано 15 528 заявлений на зачисление в первый класс, одного ребенка родители записали в школу 57 раз.

В Екатеринбурге подводятся предварительные итоги записи в первый класс. На текущий момент в образовательные учреждения подано 15 528 заявлений, что составляет около 80% всех желающих. В 40 школ Екатеринбурга подано больше заявлений, чем учреждение готово принять детей, 115 школ наоборот оказались менее востребованы.

11 000 заявлений были продублированы, а одного ребенка родители записали в школу 57 раз, сообщает «Новый день».

За первые 10 минут 1 февраля было подано 4 000 заявлений на зачисление в первый класс.

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, некоторые сложности возникли с записью близнецов и двойняшек. Так, родители смогли записать одного ребенка и не смогли записать второго. Такие случаи будут рассмотрены отдельно, чтобы дети смогли посещать одну школу.

#Общество#Новости УрФО#Школьники#Школа#Первый класс#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика