Молодые свердловские учёные получили премию губернатора за вклад в науку

Комиссия отобрала лучшие проекты в каждой номинации. 20 победителей получили дипломы и премии в размере 200 тыс. рублей. По итогам 2019 года аналогичные призы получат уже 22 участника, так как добавятся 2 новые номинации – сельскохозяйственные науки и юриспруденция, сообщает «Областная газета».