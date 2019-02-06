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Posted 6 февраля 2019, 02:30

Published 6 февраля 2019, 02:30

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Молодые свердловские учёные получили премию губернатора за вклад в науку

6 февраля 2019, 02:30
Демидовский зал УрФУ в Екатеринбурге собрал соискателей премии губернатора Свердловской области за вклад в науку. 20 лучших работ получили дипломы и денежные премии.

5 февраля в рамках Демидовских чтений произошла церемония награждения лучших молодых учёных Среднего Урала. Всего в конкурсе была представлена 131 работа в 20 номинациях. Популярными сферами, судя по количеству работ, стали технические науки, экспериментальная физика, охрана природы и воспроизводство биологических ресурсов.

Комиссия отобрала лучшие проекты в каждой номинации. 20 победителей получили дипломы и премии в размере 200 тыс. рублей. По итогам 2019 года аналогичные призы получат уже 22 участника, так как добавятся 2 новые номинации – сельскохозяйственные науки и юриспруденция, сообщает «Областная газета».

#Наука#Свердловская область#Премия#Губернатор#Ученые#Дипломы
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