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Posted 10 февраля 2019, 14:17

Published 10 февраля 2019, 14:17

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Пожарные проводят еженедельные рейды в общежитиях Нижнего Тагила

10 февраля 2019, 14:17
Из-за участившихся пожаров в общежитиях сотрудники МЧС начали еженедельные проверки зданий в Нижнем Тагиле. Рейды проходят по пятницам.

Сотрудники МЧС Нижнего Тагила начали проводить еженедельные рейды в бывших общежитиях. Именно в этих зданиях наиболее часто происходят пожары. Раз в неделю по пятницам пожарные инспекторы совместно с участковыми полиции выходят в эти дома для проведения проверок.

Сегодня в этих домах в большинстве своем проживают малообеспеченные слои населения, есть среди жильцов и социально-неблагополучные граждане. В последние полгода в этих зданиях участились случаи возникновения пожаров, рассказали в отделе надзорной деятельности.

Из-за пожара 12 октября 2018 года в бесхозной квартире общежития по адресу Щорса, 21 сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 18 человек. Среди них было 5 детей. 2 января из-за возгорания в этом же здании 2 человека погибли, ещё 2 отравились продуктами горения. При этом ещё 15 человек спасателям удалось эвакуировать. Спустя ровно месяц в общежитии на Щорса, 21 загорелся мусор на третьем этаже.

Ещё один пожар произошёл 4 ноября 2018 года и в общежитии на Вагонке – из-за короткого замыкания на общей кухне из здания по адресу проспект Дзержинского, 75, пожарные эвакуировали 30 человек, в том числе 5 детей. В этом случае обошлось без жертв.

Из-за частых пожаров в общежитии на Северном посёлке, сотрудники отдела надзорной деятельности провели там рейд 8 февраля – жителям рассказали о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, о том, как вести себя при пожаре, а также о современных средствах противопожарной защиты.

Помимо этого, во время рейдов пожарные инспектируют дома и на предмет обеспечения качества пожарной безопасности управляющими компаниями. Если нарушения выявляют, тогда организациям выдают предостережения, где указаны сроки устранения неполадок.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пожарная безопасность#Пожарный надзор#Пожарная сигнализация
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