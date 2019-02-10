Пожарные проводят еженедельные рейды в общежитиях Нижнего Тагила

Из-за пожара 12 октября 2018 года в бесхозной квартире общежития по адресу Щорса, 21 сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 18 человек. Среди них было 5 детей. 2 января из-за возгорания в этом же здании 2 человека погибли, ещё 2 отравились продуктами горения. При этом ещё 15 человек спасателям удалось эвакуировать. Спустя ровно месяц в общежитии на Щорса, 21 загорелся мусор на третьем этаже.