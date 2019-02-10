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Posted 10 февраля 2019,, 16:56

Published 10 февраля 2019,, 16:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Выставка трофейной сирийской техники и вооружения прибудет в Екатеринбург

10 февраля 2019, 16:56
Передвижная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» пройдет в 16 регионах ЦВО. Трофейную технику покажут в 60 городах России, среди которых есть и Екатеринбург.

Выставка представляет собой железнодорожный состав с трофейной техникой, которую российские вооружённые силы изъяли у незаконных бандформирований в Сирии. Поезд состоит из 18 вагонов, где разместят более 500 единиц трофеев.

Передвижная акция посетит 16 регионов Центрального военного округа, что составит 28 тыс. километров пути и 60 городов. Расписание движения состава будет позже опубликовано на сайте Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба ведомства. 8 мая поезд вернётся в Московскую область.

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#Общество#Новости УрФО#Выставка#Поезд#Министерство обороны#Война в Сирии#Вооружение#Выставка вооружений#Екатеринбург
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