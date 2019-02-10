Выставка трофейной сирийской техники и вооружения прибудет в Екатеринбург

Posted 10 февраля 2019,, 16:56
Published 10 февраля 2019,, 16:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Выставка представляет собой железнодорожный состав с трофейной техникой, которую российские вооружённые силы изъяли у незаконных бандформирований в Сирии. Поезд состоит из 18 вагонов, где разместят более 500 единиц трофеев.
Передвижная акция посетит 16 регионов Центрального военного округа, что составит 28 тыс. километров пути и 60 городов. Расписание движения состава будет позже опубликовано на сайте Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба ведомства. 8 мая поезд вернётся в Московскую область.