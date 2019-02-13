Естественная убыль населения Свердловской области возросла вдвое в 2018 году

Posted 13 февраля 2019,, 03:00
Published 13 февраля 2019,, 03:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В прошедшем году на территории Свердловской области родилось 50,2 тыс. человек, что меньше показателей 2017 года на 3,4 тыс. меньше. Уровень смертности составил 58 тыс. свердловчан. Естественная убыль населения в 2018 году составила 7,8 тыс. человек. Стоит отметить, что годом ранее этот показатель составлял 3,7 тыс.
Количество браков в области достигло отметки 27,7 тыс. за 2018 год, что на 5,2 тыс. меньше, чем в 2017. Число разводов возросло с 14,9 тыс. до 17,4 тыс., сообщает Свердловскстат.