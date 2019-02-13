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Posted 13 февраля 2019,, 03:00

Published 13 февраля 2019,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Естественная убыль населения Свердловской области возросла вдвое в 2018 году

13 февраля 2019, 03:00
В сравнении с 2017 годом убыль населения Свердловской области в 2018 году возросла практически вдвое и достигла 7,8 тыс. человек.

В прошедшем году на территории Свердловской области родилось 50,2 тыс. человек, что меньше показателей 2017 года на 3,4 тыс. меньше. Уровень смертности составил 58 тыс. свердловчан. Естественная убыль населения в 2018 году составила 7,8 тыс. человек. Стоит отметить, что годом ранее этот показатель составлял 3,7 тыс.

Количество браков в области достигло отметки 27,7 тыс. за 2018 год, что на 5,2 тыс. меньше, чем в 2017. Число разводов возросло с 14,9 тыс. до 17,4 тыс., сообщает Свердловскстат.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Статистика#Рождаемость#Смертность#Старики
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