24,7 млн руб. выделены из городского бюджета на содержание кладбищ Нижнего Тагила

Самым насущным на сегодняшний день вопросом, по словам директора, является вывоз ТКО с территорий кладбищ. Из городской казны на эти цели выделены 2 миллиона 500 тысяч рублей. Проезжающие мимо кладбищ люди выбрасывают мусор в контейнеры, находящиеся за ограждением мест захоронения. На совещании было принято решение о вывозе мусора по факту накопления.