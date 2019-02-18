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Posted 18 февраля 2019,, 04:29

Published 18 февраля 2019,, 04:29

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Музей русского горя» может появиться в Екатеринбурге

18 февраля 2019, 04:29
К 300-летию Екатеринбурга предложено переименовать музейный комплекс писателей Урала. В частности, в столице Урала может появиться «Музей русского горя».

Дом-музей Федора Решетникова, расположенный в «Литературном квартале» Екатеринбурга, может быть переименован в «Музей русского горя». По мнению инициаторов переименования, новое название может привлечь новую аудиторию, а также развить интерес к творчеству писателя.

Также предложено переименовать сам музейный комплекс. В частности, официально присвоить ему, прикрепившееся давно, народное название «Литературный квартал».

Как отмечают сотрудники музея, главной целью является создание нового образа Объединенного музея писателей Урала, пишут «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Новости УрФО#Музей#Писатели#Обновление#Екатеринбург
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