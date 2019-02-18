«Музей русского горя» может появиться в Екатеринбурге

Posted 18 февраля 2019,, 04:29
Published 18 февраля 2019,, 04:29
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Дом-музей Федора Решетникова, расположенный в «Литературном квартале» Екатеринбурга, может быть переименован в «Музей русского горя». По мнению инициаторов переименования, новое название может привлечь новую аудиторию, а также развить интерес к творчеству писателя.
Также предложено переименовать сам музейный комплекс. В частности, официально присвоить ему, прикрепившееся давно, народное название «Литературный квартал».
Как отмечают сотрудники музея, главной целью является создание нового образа Объединенного музея писателей Урала, пишут «Вечерние Ведомости».