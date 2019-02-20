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Posted 20 февраля 2019, 14:02

Published 20 февраля 2019, 14:02

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

AliExpress придёт во ВКонтакте

20 февраля 2019, 14:02
В социальную сеть интегрируют весь ассортимент AliExpress

AliExpress расширяет сотрудничество с социальной сетью ВКонтакте и начинает проект по тестированию social e-com в России. Интеграция стартует в конце февраля, когда запустится первая версия приложения маркетплейса на платформе VK Apps, — такие сервисы не требуют установки и запускаются внутри ВКонтакте. В течение ближайших месяцев пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью VK Pay.

Следующим шагом взаимодействия станут специальные сниппеты товаров — расширенные ссылки во ВКонтакте. Обновление поможет аудитории соцсети удобно делиться будущими покупками: все ссылки на AliExpress автоматически преобразуются в карточки товаров с предпросмотром цен и иллюстраций. Пользователи смогут покупать товары, не покидая соцсеть — по клику на сниппет откроется специальное приложение AliExpress на платформе VK Apps. Дополнительная авторизация для оформления заказа не потребуется.

#Общество#Вконтакте#Покупки#Пользователи#Общение
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