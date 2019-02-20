AliExpress придёт во ВКонтакте

AliExpress расширяет сотрудничество с социальной сетью ВКонтакте и начинает проект по тестированию social e-com в России. Интеграция стартует в конце февраля, когда запустится первая версия приложения маркетплейса на платформе VK Apps, — такие сервисы не требуют установки и запускаются внутри ВКонтакте. В течение ближайших месяцев пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью VK Pay.