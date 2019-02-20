Мэр Нижнего Тагила потребовал решить вопрос с ошибками в квитанциях компании «Рифей»

На встрече с гендиректором и руководителем филиала оператора в Свердловской области Владислав Пинаев также обратил внимание на то, что жители сельской местности получили квитанции компании «Рифей», однако услуга им не предоставляется. Руководитель филиала Федор Потапов заверил, что документы будут аннулированы.