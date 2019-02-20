Пожарные в Свердловской области спасли замерзающую сову

Posted 20 февраля 2019,, 04:28
Published 20 февраля 2019,, 04:28
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В службу спасения поступил звонок о том, что на территории образовательного учреждения третий день на дереве сидит сова. Педагоги и дети забеспокоились и попросили помощи в спасении животного. На вызов приехали огнеборцы из пожарно-спасательной части №273.
На громкие звуки птица не реагировала, стало понятно, что она замерзла и обессилила от голода.
Спасатели забрали сову, накормили мясом, отогрели. Когда лесная жительница начала проявлять активность, она была отпущена на волю, сообщает МЧС по Свердловской области.