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Posted 20 февраля 2019,, 04:28

Published 20 февраля 2019,, 04:28

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пожарные в Свердловской области спасли замерзающую сову

20 февраля 2019, 04:28
Огнеборцы в Нижних Серьгах спасли погибающую от холода сову.

В службу спасения поступил звонок о том, что на территории образовательного учреждения третий день на дереве сидит сова. Педагоги и дети забеспокоились и попросили помощи в спасении животного. На вызов приехали огнеборцы из пожарно-спасательной части №273.

На громкие звуки птица не реагировала, стало понятно, что она замерзла и обессилила от голода.

Спасатели забрали сову, накормили мясом, отогрели. Когда лесная жительница начала проявлять активность, она была отпущена на волю, сообщает МЧС по Свердловской области.

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#Общество#Спасение#Сова#Нижние Серги
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