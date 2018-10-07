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Posted 7 октября 2018,, 04:00

Published 7 октября 2018,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Невьянские пожарные спасли собаку из канализационного колодца

7 октября 2018, 04:00
В центре Невьянска в канализационный колодец провалилась собака. Животное удалось спасти благодаря своевременному сообщению местной жительницы, которая позвонила в МЧС.

Днём 2 октября в пожрано-спасательную часть №46 города Невьянска поступил вызов от местной жительницы, которая видела, как в канализационный люк в центре города провалилась собака. Для спасения животного спасатели направили боевой расчёт вместе с машиной.

Операция заняла не более 10 минут. Спасатели опустились на 5-метровую глубину, крепко обвязали собаку верёвками и при помощи лестницы-палки вытащили из колодца под аплодисменты очевидцев. Питомца приютила женщина, которая вызвала сотрудников МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

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#Общество#Спасатели#Пожарные#Спасение#Невьянск#Собака#Пожарная машина
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