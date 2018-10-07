Невьянские пожарные спасли собаку из канализационного колодца

Posted 7 октября 2018,, 04:00
Published 7 октября 2018,, 04:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Днём 2 октября в пожрано-спасательную часть №46 города Невьянска поступил вызов от местной жительницы, которая видела, как в канализационный люк в центре города провалилась собака. Для спасения животного спасатели направили боевой расчёт вместе с машиной.
Операция заняла не более 10 минут. Спасатели опустились на 5-метровую глубину, крепко обвязали собаку верёвками и при помощи лестницы-палки вытащили из колодца под аплодисменты очевидцев. Питомца приютила женщина, которая вызвала сотрудников МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.