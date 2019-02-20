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Posted 20 февраля 2019,, 05:54

Published 20 февраля 2019,, 05:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Предприниматели в Каменске-Уральском открыли ТЦ без разрешения на ввод в эксплуатацию

20 февраля 2019, 05:54
В Каменске-Уральском опечатан торговый центр «Юбилейный». Здание было введено в эксплуатацию без разрешения надзорных органов.

Здание было закрыто судебными приставами, оно будет опечатано до момента получения собственниками разрешения на эксплуатацию объекта. Установлено, что два предпринимателя, владеющие зданием, сдавали в аренду площади в нем, при этом не получив разрешения на ввод объекта. Таким образом, торговый центр не был проверен на безопасность и соблюдение норм и требований законодательства.

Судебные приставы вручили арендаторам постановления об освобождении помещений. ТЦ «Юбилейный» сможет возобновить свою деятельность только после получения владельцами соответствующего разрешения, сообщает УФССП России по Свердловской области.

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#Общество#Каменск-Уральский#Безопасность#УФССП#Предприниматели#ТЦ
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