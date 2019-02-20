Предприниматели в Каменске-Уральском открыли ТЦ без разрешения на ввод в эксплуатацию

Здание было закрыто судебными приставами, оно будет опечатано до момента получения собственниками разрешения на эксплуатацию объекта. Установлено, что два предпринимателя, владеющие зданием, сдавали в аренду площади в нем, при этом не получив разрешения на ввод объекта. Таким образом, торговый центр не был проверен на безопасность и соблюдение норм и требований законодательства.