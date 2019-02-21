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Posted 21 февраля 2019, 04:52

Published 21 февраля 2019, 04:52

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

«Мемориал» выступил против строительства биатлонного центра на Московском тракте

21 февраля 2019, 04:52
Активисты Екатеринбурга опасаются, что комплекс будет построен на месте захоронения репрессированных, которые были расстреляны в 1930-х годах.

Председатель екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Пастухова пояснила, что точного размещения спортивного объекта не знает, однако общая схема его размещения говорит о том, что биатлонный комплекс будет располагаться неподалеку от мемориального комплекса в районе 12 км Московского тракта. В 1930-х годах сотрудники НКВД расстреляли и захоронили там около 20 тысяч человек.

По мнению главы «Мемориала» весь лесной массив в данном районе должен быть обследован историками и археологами.

Месту нужно придать статус мемориала или парка-памятника. Пока оно оформлено как обычное городское кладбище. Соответственно, чисто теоретически по прошествии определенного времени может быть ликвидировано, заявила Пастухова.

В министерстве спорта Свердловской области заявили, что границы проектируемого биатлонного центра не совпадают с границами мемориального комплекса.

Мемориал жертвам репрессий находится в подчинении Музея истории Екатеринбурга, представители которого считают проведение исследования на территории лесного массива на 12 км Московского тракта целесообразным. Данная процедура прописана в законодательстве, сообщает Znak.com.

#Спорт#Новости УрФО#Свердловская область#Строительство#Биатлон#Захоронение#Екатеринбург
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