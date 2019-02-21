«Мемориал» выступил против строительства биатлонного центра на Московском тракте

Председатель екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Пастухова пояснила, что точного размещения спортивного объекта не знает, однако общая схема его размещения говорит о том, что биатлонный комплекс будет располагаться неподалеку от мемориального комплекса в районе 12 км Московского тракта. В 1930-х годах сотрудники НКВД расстреляли и захоронили там около 20 тысяч человек.