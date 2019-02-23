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Posted 23 февраля 2019, 04:00

Published 23 февраля 2019, 04:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Девочка доставлена из Каменска-Уральского в Екатеринбург на вертолете санавиации

23 февраля 2019, 04:00
В столицу Свердловской области из Каменска-Уральского прибыл санитарный вертолёт на борту которого находилась 3-летняя девочка. Сообщается, что ей поставлен диагноз – лейкоз.

22 февраля в Екатеринбург прибыл вертолёт санавиации. На нём из Каменска-Уральского доставили девочка в возрасте 3 года и 10 месяцев. Причина транспортировки в столицу Свердловской области не сообщается, известно лишь, что у ребёнка диагностирован лейкоз.

Двумя днями ранее в Екатеринбург также доставили 49-летнего мужчину из Красноуфимска с диагнозами внебольничная двухсторонняя пневмония, энцефалопатия и анемия средней степени. Дорога заняла 80 минут, тогда как на скорой помощи время доставки увеличилось бы в 3 раза, сообщает пресс-служба Национальной службы санитарной авиации.

#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Здоровье#Красноуфимск#Вертолет#Санитар#Екатеринбург
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