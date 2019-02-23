Девочка доставлена из Каменска-Уральского в Екатеринбург на вертолете санавиации

Posted 23 февраля 2019, 04:00
Published 23 февраля 2019, 04:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
22 февраля в Екатеринбург прибыл вертолёт санавиации. На нём из Каменска-Уральского доставили девочка в возрасте 3 года и 10 месяцев. Причина транспортировки в столицу Свердловской области не сообщается, известно лишь, что у ребёнка диагностирован лейкоз.
Двумя днями ранее в Екатеринбург также доставили 49-летнего мужчину из Красноуфимска с диагнозами внебольничная двухсторонняя пневмония, энцефалопатия и анемия средней степени. Дорога заняла 80 минут, тогда как на скорой помощи время доставки увеличилось бы в 3 раза, сообщает пресс-служба Национальной службы санитарной авиации.