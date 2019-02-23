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Posted 23 февраля 2019,, 09:20

Published 23 февраля 2019,, 09:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Глава управления образования Среднеуральска 3 года утаивала сведения об имуществе

23 февраля 2019, 09:20
Начальника управления образования Среднеуральска Светлану Кулагину подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства. В результате проверки выяснилось, что чиновница на протяжении 3 лет скрывала информацию об имуществе.

В течение 2015, 2016 и 2017 годов Кулагина не указывала в декларациях о доходах того, что является нанимателем квартиры в общежитии с 1999 года. По результатам проверки, в адрес исполняющего обязанности главы администрации Среднеуральска Алексея Костыгина городским прокурором вынесено представление о привлечении начальника управления образования к дисциплинарной ответственности.

В отношении имущества Светланы Кулагиной проводится уже не первая проверка. В частности, в 2016 году был выявлен факт предоставления ей администрацией ГО Среднеуральск в лице осужденного за коррупционные преступления главы городского округа Бориса Тарасова служебной квартиры, которая вскоре мэрским постановлением была в отсутствие правовых оснований переведена в разряд муниципального жилья. А муниципальную квартиру можно было приватизировать уже в личную собственность,сообщил председатель Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев.

За декларирование чиновником недостоверных сведений об имуществе действующее законодательство предусматривает только увольнение, сообщают «Ведомости Урал».

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#Общество#Проверка#Прокуратура#Коррупция#Среднеуральск#Управление образования#Декларация#Имущество#Сведения#Чиновница
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